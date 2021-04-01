В Германии регулятор отклонил протест экологов против строительства "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 1 апреля. /ТАСС/. Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) отклонило протест природоохранных организаций Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Союз защиты природы (NABU), которые требовали отозвать выданное ранее разрешение на завершение работ по укладке труб в рамках строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении ведомства.