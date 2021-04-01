Страны ЕАЭС предварительно договорились о льготах на ввоз сахара

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предварительно договорились о льготах на ввоз белого сахара и сахара-сырца для Казахстана и Киргизии. Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Представители государств - членов ЕАЭС договорились, что мера по предоставлению льгот на ввоз белого сахара, а также сахара-сырца для Республики Казахстан и Кыргызской Республики из третьих стран будет носить краткосрочный характер", - отмечается в сообщении.

Как отмечают в ЕЭК, вопрос будет рассмотрен на заседании совета комиссии 5 апреля. До этого страны ЕАЭС продолжат консультации по уточнению параметров соответствующих льгот.