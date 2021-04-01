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Пандемия COVID-19
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РФПИ и TopRidge Pharma договорились о производстве в Китае более 100 млн доз "Спутника V"

TopRidge Pharma получит право на распространение вакцины в материковой части Китая, а также Гонконге, Макао и Тайване

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и TopRidge Pharma договорились о производстве в Китае более 100 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в год, следует из сообщения фонда.

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"РФПИ и TopRidge Pharma (подразделение китайской компании Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding), объявляют о соглашении по производству в Китае более 100 млн доз в год вакцины против коронавируса "Спутник V", - сообщает фонд.

TopRidge Pharma получит право на распространение вакцины в материковой части Китая, а также Гонконге, Макао и Тайване после одобрения со стороны регулирующих органов.

Отмечается, произведенный объем позволит обеспечивать вакцинацию свыше 50 млн человек. РФПИ и TopRidge Pharma также будут сотрудничать для регистрации и дальнейшего продвижения вакцины в Китае.

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