Производство по иску к "Норникелю" за слив сточных вод прекращено

КРАСНОЯРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд прекратил производство по иску Енисейского управления Росприроднадзора к компании "Норникель" с требованием возместить 12,5 млн рублей ущерба за слив сточных вод в тундру под Норильском в связи с добровольным возмещением вреда. Об этом в четверг сообщила пресс-служба суда.

"Определением от 1 апреля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края прекратил производство по исковому заявлению Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора к ПАО "ГМК "Норильский никель" в связи с отказом истца от иска в виду добровольного возмещения ответчиком вреда, причиненного окружающей среде", - сообщается в суде.

В среду Росприроднадзор сообщил, что "Норникель" добровольно возместил ущерб за сброс сточных вод, перечислив в бюджет 12,5 млн рублей.

По данным ведомства, в июне 2020 года из хвостохранилища был зафиксирован сброс сточных вод в размере 3,44 тыс. кубометров. В свою очередь, пресс-служба компании "Норникель" сообщала, что для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища, руководство Талнахской обогатительной фабрики приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию. В компании отмечали, что таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики.

Енисейское управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с требованием возместить 12,5 млн рублей ущерба. Первое заседание было назначено на 1 апреля.