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Кабмин обсуждает новый механизм помощи регионам для развития инфраструктуры

Он подразумевает привлечение средств из федерального бюджета

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство России обсуждает создание нового механизма привлечения регионами федеральных средств на реализацию национальных целей развития. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в четверг на заседании кабмина.

"Для привлечения инвестиций в новые проекты и реализации национальных целей в правительстве сейчас обсуждается предложение о создании нового механизма, который также будет способствовать развитию инфраструктуры регионов, - рассказал премьер. - Он подразумевает привлечение средств из федерального бюджета, разумеется, на возвратной основе и под контролем за их целевым использованием". Он поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину ускорить проработку этого предложения, а главе Минфина Антону Силуанову - завершить обсуждение параметров реструктуризации регионального долга.

Мишустин напомнил, что в среду на совещании с членами кабмина президент России Владимир Путин поручил в двухнедельный срок определить параметры помощи регионам. "В период распространения коронавируса правительство приняло ряд мер для снижения нагрузки на региональные бюджеты, это дало хороший результат, ситуация нормализовалась, - констатировал премьер. - Сейчас доходы большинства субъектов снова растут, теперь эти тенденции нужно укрепить".

Глава кабмина потребовал максимально оперативно исполнить поручения Путина, прежде всего чтобы обеспечить стабильность региональных финансов. 

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Мишустин, Михаил ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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