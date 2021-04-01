"Яндекс" запустил в Казани "Лавку"

КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Сервис доставки продуктов и товаров для дома "Яндекс.Лавка" начал работать в Казни, компания вложит в развитие бизнеса в регионе 250 млн рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

"В Казани появилась "Яндекс.Лавка". Татарстан стал шестым регионом присутствия сервиса быстрой доставки продуктов и готовой еды за 10-15 минут. До конца года в развитие в регионе "Лавка" инвестирует 250 млн рублей. С Казани "Яндекс" планирует начать активную экспансию в другие города-миллионники", - говорится в сообщении.

"Лавка" открыла уже открыла 11 точек в Вахитовском, Советском, Авиастроительном, Приволжском и Московском районах. Сервис на данный момент доступен 450 тыс. жителям Казани, а в ближайшие месяцы покроет весь город. Казанская "Лавка" работает дольше обычных магазинов - с 7:00 до 23:30, а позже станет круглосуточной. Всего в "Лавке" в Казани 2,5 тыс. наименований товаров, многие из которых тяжело найти в обычных магазинах.

Как уточнили в компании, четвертая часть всего ассортимента, то есть свыше 650 товаров, представляют продукты местных производителей и хозяйств соседних регионов. Кроме того, в сервисе работает "Экспериментальная полка" - небольшие местные производители, которым сложно попасть на полки крупных сетей, могут попробовать себя на нескольких точках "Лавки". Если их товары будут пользоваться спросом, "Яндекс.Лавка" включит их в свой постоянный ассортимент.

Компания представит на своих полках более 150 позиций из готовой еды. Все блюда будут закупаться у местных поставщиков: ресторанов, фабрик и пекарен. В половине "Лавок" также будет свежесваренный кофе. Позже горячие напитки появятся во всех точках сервиса.

Казань станет первым городом, где в "Лавках" появятся пункты выдачи заказов "Яндекс.Маркета". Пользователям также станет доступна доставка "по клику" из "Маркета". Это значит, что покупку сначала доставят на склад "Лавки" в Казани, а уже оттуда привезут покупателю, когда ему будет удобно, за 10-15 минут. Заодно курьер может привезти продукты из "Лавки".

"Яндекс.Лавка" - сервис доставки продуктов и товаров для дома за 10-15 минут. Заказ можно сделать на eda.yandex и в приложениях "Яндекс.Лавка", "Яндекс", "Яндекс.Такси", "Яндекс.Маркет" и "Яндекс.Еда" для iOS и Android. Сервис управляет сетью небольших пунктов хранения, откуда курьеры доставляют заказы в близлежащие дома и офисы. Лавка уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и нескольких городах Подмосковья.