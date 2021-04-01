Лукашенко потребовал принять меры по защите белорусских производителей

МИНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что защита отечественного производителя должна быть вопросом номер один, но при этом нужно помнить об обязательствах в рамках ЕАЭС. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Вопрос защиты внутреннего рынка и отечественного товаропроизводителя - вопрос номер один. Пусть наш рынок небольшой, но надо - конкурентным образом, естественно - не отдавать никому этот рынок. Мы, конечно, должны помнить о наших обязательствах в рамках евразийского экономического пространства", - сказал Лукашенко, принимая с докладом первого вице-премьера Николая Снопкова и министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича.

По словам Лукашенко, он ожидает от правительства и министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) разработки мер по защите внутреннего рынка и отечественного производителя. Он добавил, что некоторые произведенные в республике товары не попадают на прилавки из-за позиции владельцев супермаркетов. "Мы сегодня производим огромный спектр товаров потребления, а в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим. Дошло до того, что некоторые из них - это уже правоохранительные органы разбираются - просто отказывались брать к реализации белорусские товары. <...> Подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом", - отметил Лукашенко.

Контроль ценообразования

Лукашенко также заявил о необходимости жесткого контроля цен, который должен распространяться не только на социально значимые товары. "Самое главное - недопустимость необоснованного роста цен. Как вы понимаете "необоснованного роста" и как вы с этим справляетесь? Не дай бог во втором, третьем и далее кварталах мы будем иметь проблемы бесконтрольного, мягко говоря, ценообразования", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что ценовая ситуация и прогноз по инфляции - это один из наиболее важных вопросов. "Помните, мы занимались жестко лекарствами в начале этого года, потребительскими товарами так называемого социального спектра. Хотя я это не совсем понимаю, что значит социальные, не социальные товары? На все товары надо мониторить цены и принимать меры", - сказал белорусский лидер.

Ранее МАРТ ввело ценовое регулирование на 18 групп социально значимых товаров с 1 января по 31 марта текущего года включительно, затем продлило его до 29 июня. В их перечень, в частности, входят молочная и мясная продукция, крупы, сахар, рыба, овощи и фрукты, макаронные изделия, детское питание.