Более 500 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона" получили цифровую маркировку

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 500 тыс. доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" получили уникальный код, позволяющий отслеживать движение каждой ампулы препарата. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющаяся оператором систем маркировки "Честный знак".

"Вакцина "Эпиваккорона", выпускаемая на предприятии "Вектор-Биальгам", проходит обязательную цифровую маркировку. Его верифицируют на предприятии и вводят в гражданский оборот. К настоящему времени промаркировано более 500 тыс. доз вакцины", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 - это препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Вакцина "Эпиваккорона" разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности этой вакцины в ходе первой-второй фазы клинических испытаний. Планируется, что объем выпускаемой вакцины "Эпиваккорона" составит до 5 млн доз ежемесячно - выпуск будет производиться как в шприц-дозах, так и в ампулах.

В России поэтапно вводится маркировка различных категорий товаров, обязательной уже является маркировка лекарств, табака, обуви, меховых изделий, парфюмерии, пяти групп товаров легкой промышленности, фотокамер и ламп-вспышек, шин и покрышек. Перед внедрением обязательной маркировки для различных групп товаров проводится добровольный эксперимент с участием представителей отрасли. Оператором системы маркировки является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.