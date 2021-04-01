В Кремле не комментируют встречу ОПЕК+

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Кремль не комментирует ситуацию вокруг запланированной на четверг министерской встречи стран ОПЕК+, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Воздержусь от каких-либо комментариев на этот счет", - сказал представитель Кремля. По его словам, комментарии по этой теме, если будут даны, то со стороны курирующего данную тему вице-премьера Александра Новака.

Отвечая на вопрос, планируются ли в преддверии переговоров ОПЕК+ телефонные контакты с американскими и саудовскими партнерами, Песков подчеркнул, что Новак "находится в контакте со своими визами по этому процессу". "А что касается контактов на высшем уровне, мы будем вас информировать о них", - сказал пресс-секретарь главы государства.