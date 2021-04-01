Кабмин подготовил законопроекты для стимулирования инвестиций в ЖКХ

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство России подготовило законопроекты, призванные стимулировать привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальную сферу. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал в четверг на заседании кабмина.

"Организации, у которых такая инфраструктура находится в аренде не менее года, смогут заключать с государством концессионные соглашения на дальнейшее управление ею вне конкурсов, - отметил он, говоря об одном из законопроектов, вынесенных на повестку заседания. - При этом все обязательства по привлечению инвестиций для обновления инфраструктуры должны выполняться в полном объеме".

Кроме того, в малых городах с населением до 50 тысяч человек профильные концессии будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость.

"Мы рассчитываем, что эти решения будут способствовать модернизации коммунальной инфраструктуры, повысят качество сервисов для людей и бизнеса", - заключил глава правительства.