Кабмин сделает доступным для бизнеса единый налоговый платеж

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство России предлагает дать бизнесу возможность вносить единые налоговые платежи, как это уже могут делать граждане. О такой инициативе премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил в четверг на заседании кабмина.

"Правительство упрощает порядок уплаты налогов, сборов и страховых взносов для бизнеса. Теперь организациям и индивидуальным предпринимателям станет доступен единый налоговый платеж", - рассказал он. По словам премьера, компании смогут одним платежным поручением оплатить не только налоги или недоимки по ним, но и совершить авансовые платежи, погасить задолженности по пеням и штрафам, то есть выполнить все обязательства одновременно. Федеральная налоговая служба при этом сама проведет все зачисления.

"Таким механизмом граждане успешно пользуются уже более двух лет, оплачивают имущественные налоги на автомобили, земельные участки и другую недвижимость одной суммой в любое удобное для них время, - напомнил Мишустин. - Сейчас это станет доступным и для бизнеса".