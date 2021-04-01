Пассажирские перевозки по РЖД впервые с начала пандемии показали рост

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Впервые с начала пандемии на сети РЖД в марте 2021 года отмечен рост перевозок пассажиров - на 4,8%, до 85,9 млн. Об этом говорится в сообщении компании. В пригородном сообщении отправлено 79,4 млн пассажиров (+5,1%), в дальнем следовании - 6,5 млн (+0,9%).

Пассажирооборот в марте 2021 года составил 6,8 млрд пасс-км, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, в том числе в пригородном сообщении - 2,4 млрд пасс-км (+3,3%), в дальнем следовании - 4,4 млрд пасс-км (-9,2%).

Всего за январь - март 2021 года отправлено 221,9 млн пассажиров (-14,3% к январю - марту 2020 года), из них в дальнем следовании - 17,5 млн (-22,2%), в пригородном сообщении - 204,4 млн (-13,6%).

Пассажирооборот на сети РЖД с начала 2021 года снизился на 24,4% к уровню прошлого года и составил 18,4 млрд пасс-км. В том числе в пригородном сообщении - 6 млрд пасс-км (-16,3%), в дальнем следовании - 12,4 млрд пасс-км (-27,8%).