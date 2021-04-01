Учебный центр для подготовки кадров в сельском хозяйстве открыли в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Учебный центр Дальневосточного государственного аграрного университета (ДальГАУ) открылся в четверг на базе предприятия "Красная Звезда" в селе Знаменка Амурской области. По мнению губернатора Василия Орлова, учреждение будет способствовать развитию кадрового потенциала в сельскохозяйственной отрасли, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Состоялось открытие базового учебного центра ДальГАУ в селе Знаменка Ромненского района. <...> Для обучения студентов на территории хозяйства организован учебный класс, открытая площадка по ремонту техники. Созданы и условия для проживания, обустроена гостиница и столовая", - говорится в сообщении.

В центре будут проводить занятия как для студентов высших учебных заведений, так и для учащихся среднего профессионального образования. "За студентами будут закреплены ответственные специалисты хозяйства, под руководством которых ребята будут работать", - отметили в правительстве региона.

"В течение нескольких лет мы ведем активную работу по подготовке собственных кадров для сельхозотрасли. Как вы знаете, у нас нулевая квота на иностранную рабочую силу в сельском хозяйстве. Понимаем, что аграриям непросто. Считаю, что кадровый потенциал в области в этой сфере не исчерпан, его надо развивать и оказывать всестороннюю поддержку тем, кто хочет работать в аграрной сфере", - цитирует пресс-служба слова Орлова.

Агропромышленный комплекс - основной в экономике Амурской области. До 1990 года в Приамурье выращивалось более 70% общего объема российской сои, сейчас - свыше 40%. Наряду с древесиной бобовые - одна из основных статей экспорта региона.