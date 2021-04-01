Песков: Путин критиковал регионы, попавшие в ловушку из-за наращивания дорогих долгов

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на совещании в среду подверг критике власти тех регионов, бюджеты которых попали в долговую ловушку из-за наращивания дорогих коммерческих кредитов. Это пояснил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, президент критиковал ту ситуацию, когда при наличии возможностей получения дешевых заимствований по линии государства <...> некоторые регионы наращивают долговую нагрузку по линии коммерческих банков", - сказал представитель Кремля, отметив, что в этих случаях "фактически регион попадает в ловушку" долговой зависимости, а вместо реализации планов развития ему приходится "затыкать дыры" по кредитам.

"Это и есть ловушка, о которой говорил президент", - пояснил Песков.

Он отметил, что сейчас "ведется активная работа по реструктуризации этой нагрузки, по переводу этих кредитов в более дешевые кредиты по линии государства" и в целом по облегчению долговой нагрузки регионов и высвобождению средств для планов развития.

В среду на совещании с правительством Путин обратил внимание на случаи, когда некоторые руководители субъектов Федерации завели бюджеты своих регионов в ловушку, и отметил, что "лучше бы их самих поместить в ловушку".