Правительство одобрило распространение единого налогового платежа на юрлиц и ИП

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило распространение механизма единого налогового платежа на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина.

"Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут уплачивать налоги, отдельные виды сборов и страховые взносы единым налоговым платежом. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс, которые подготовил Минфин России, одобрило правительство РФ на заседании в четверг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для граждан такая возможность по уплате имущественного, транспортного и земельного налогов действует уже с 1 января 2019 года, а НДФЛ - с 1 января 2020 года. Механизм единого налогового платежа позволяет уплачивать обязательные платежи одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету бюджетной системы РФ, при этом налоговый орган - на основе имеющейся у него информации - самостоятельно производит зачет перечисленных средств в счет обязательств плательщика, говорится в сообщении.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, принятие поправок создаст более комфортные условия для плательщиков. "Принятие таких изменений создаст для плательщиков более комфортные условия, сократит время оформления расчетных документов, а также позволит своевременно исполнять свои обязательства перед бюджетом", - приводятся в сообщении слова Силуанова.

Согласно сообщению, в первую очередь сумма единого налогового платежа юридического лица и индивидуального предпринимателя будет направляться на погашение имеющейся у соответствующего плательщика недоимки, возникшей ранее. Если недоимки нет, то зачет суммы единого налогового платежа будет производиться в счет предстоящих платежей с наиболее ранним сроком уплаты, а в случае их отсутствия - в счет задолженности по уплате пеней, процентов и штрафов, добавляют в Минфине. "При этом налоговый орган будет обязан информировать плательщика о принятом решении о зачете денежных средств, перечисленных в бюджетную систему РФ в качестве единого налогового платежа, в течение пяти дней со дня принятия такого решения. У плательщика сохранится право уплачивать платежи по действующему порядку: направлять средства на соответствующие обязательствам коды бюджетной классификации", - говорится в сообщении.

В случае принятия закона поправки начнут действовать с 1 января 2022 года.