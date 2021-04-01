Титов предложил распространить кредиты под 3% на все категории предпринимателей

ИРКУТСК, 1 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил в рамках кредитов для бизнеса под 3% годовых (программа ФОТ 3.0) полностью отказаться от обязательного списка пострадавших сфер, к которым должен относиться предприниматель, чтобы получить кредит. Об этом он заявил в четверг на встрече с представителями бизнеса в Иркутской области.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 марта утвердил постановление о выделении около 7,7 млрд рублей на льготную кредитную программу для бизнеса ФОТ 3.0, которой смогут воспользоваться компании из сфер, наименее восстановившихся от кризиса. Это общепит, сфера гостеприимства, сфера развлечения, досуга, спорта, туризма. Еще одно условие - льготные кредиты под 3% будут доступны для компаний, которые участвовали в программе ФОТ 2.0.

"Программа 3% недостаточно (по данным аппарата омбудсмена) востребована, хорошо бы отойти от истории с ОКВЭД (коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности - по самым пострадавшим отраслям - основное условие для участия)", - сказал Титов.

Титов также отметил, что необходимо "не принцип ОКВЭД использовать", а принцип падения выручки на 30% и более независимо от отрасли.

Ранее для пострадавших в пандемию предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций действовала кредитная программа с льготной ставкой 2% годовых. По этой программе российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, это позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работникам. Кредиты вместе с процентами будут списаны за счет бюджета при условии, что к 1 апреля 2021 года заемщики сохранят 90% числа работников (при сохранении от 80 до 90% штата бюджетом покроется половина долга).