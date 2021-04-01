Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram рекламу с вакансиями наркокурьеров

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от компании Facebook Inc удалить рекламные сообщения с вакансиями наркокурьеров, размещенные в социальной сети Instagram. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В целях защиты российских граждан от зловредного контента Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием незамедлительно принять меры по недопущению размещения в социальной сети Instagram рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров", - указали в пресс-службе.

По данным ведомства, реклама содержит контент, мотивирующий пользователей на участие в деятельности, которая запрещена в России.

Роскомнадзор также потребовал от руководства Facebook провести проверку и привести механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента в соответствие с законодательством РФ.

Неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трех до восьми млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.