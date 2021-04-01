В Бундестаге заявили, что мораторий на укладку "Северного потока - 2" поднимет цены на газ

БЕРЛИН, 1 апреля. /ТАСС/. Гипотетический мораторий на строительство трубопровода "Северный поток - 2", за который выступают противники проекта, не выгоден Германии, поскольку из-за этого выросли бы цены на газ для германских покупателей. Такое мнение выразил в четверг в ответ на запрос корреспондента ТАСС глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Мораторий на строительство противоречит интересам Германии, потому что это сделало бы поставки из России более дорогими для покупателей газа. Федеральное правительство и ЕС должны, наконец, отреагировать на санкции США, приняв ответные меры", - отметил представитель Левой партии.

В среду за вариант с мораторием высказался координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству, депутат Петер Байер. Ранее эту тему поднимали и в других партиях. США оказывают санкционное давление на участников проекта. Германия со своей стороны такие санкции отвергает, считает проект коммерческим и выступает за его завершение.

"До сих пор федеральное правительство по праву отвергало вариант с мораторием на строительство, - указал Эрнст. - Я придерживаюсь той же точки зрения. Энергетическая политика не касается американцев, данные решения остаются за Германией и Евросоюзом".