Экономический форум на Хайнане станет первым в мире крупным очным мероприятием 2021 года

ХАЙКОУ /Китай/, 1 апреля. /ТАСС/. Азиатский экономический форум в Боао (АЭФБ) станет первым в 2021 году крупным международным мероприятием, запланированным преимущественно в очном режиме. Об этом заявил генеральный секретарь АЭФБ Ли Баодун.

"Благодаря эффективным мерам принимающей стороны, в этом году форум будет первым масштабным международным мероприятием в мире, которое пройдет главным образом в очном режиме", - заявил он, выступая перед журналистами. Ли Баодун отметил, что участники форума планируют уделить особо пристальное внимание вопросам глобального управления и укрепления эффективных многосторонних механизмов, способных стимулировать всеобщее устойчивое долгосрочное развитие.

Как уточнил генсек, в этом году количество участников АЭФБ превысит 2 тыс. человек. На Боаоском форуме выступят представители высшего руководства КНР и правительств нескольких десятков других стран. Китайские чиновники также планируют присоединиться к пленарным дискуссиям и дебатам в формате круглого стола, в том числе к диалогу предпринимателей Китая и США.

По традиции часть заседаний состоится в закрытом режиме, однако значительная их часть будет доступна для широкой публики и предполагает присутствие всех аккредитованных СМИ. В ходе мероприятия планируется обсудить вопросы, касающиеся активизации сотрудничества азиатских стран с прочими регионами. Одной из центральных тем станет наращивание международного взаимодействия после пандемии.

В этом году мероприятие пройдет с 18 по 21 апреля под девизом "Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе "Один пояс - один путь". Среди главных партнеров АЭФБ-2021 - саудовский нефтехимический гигант Sabic, южнокорейские корпорации Samsung и SK Group, британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca.

Форум в Боао называют Восточным Давосом - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов многих стран. Одна из ключевых задач АЭФБ - наладить взаимовыгодные экономические и культурно-гуманитарные обмены в условиях глобализации.