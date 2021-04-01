Nord Stream 2 заявил об активности иностранных судов в зоне стройки "Северного потока - 2"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Компания - оператор строительства газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG - заявила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода. Эти действия носят провокационный характер и могут привести к аварийному повреждению газопровода, сообщил журналистам директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин.

"После возобновления в январе 2021 года сооружения морского участка газопровода "Северный поток - 2" в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых зачастую носят явно провокационный характер", - сказал он.

Минин напомнил, что при реализации подобных проектов устанавливается 1,5-мильная зона безопасности, куда не должны заходить суда, не участвующие в строительстве. "Тем не менее, рядом с техническими судами, осуществляющими работы, постоянно фиксируются (в том числе - по тактическим номерам) военные корабли иностранных государств. Облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочноrо судна регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi", - сказал он.

Минин сообщил, что иностранная активность вокруг судов-трубоукладчиков усилилась в последнее время. Так, 28 марта в охранной зоне трубоукладочного судна на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении. "С учетом того, что якорные линии "Фортуны" располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода", - пояснил он.

На следующий день, 29 марта, вокруг трубоукладочной баржи "Фортуна" выполнял маневры боевой корабль пoльских ВМС с тактическим номером 823. В этой ситуации судно обеспечения "Спасатель Карев" было вынуждено идти параллельным курсом, сопровождая военный корабль. Кроме того, во второй половине марта увеличилось количество пролетов над трубоукладочными судами на небольшой высоте иностранных самолетов, сказал Минин.

Инциденты с рыболовными судами

Он отметил, что за последние месяцы были отмечены и "более опасные инциденты", связанные с вхождением в охранную зону работ рыболовных судов, которые при этом не выходили на радиосвязь. "22 февраля 2021 года при трубоукладке к югу от датского острова Борнхольм с южного направления в охранную зону работ вошло польское рыболовное судно SWI-106. Неоднократные попытки установить с ним радиосвязь успехом не увенчались. В этой ситуации судно снабжения "Владислав Стрижев" было вынуждено выйти на курс оттеснения, в результате чеrо SWI-106 произвело навал на "Владислав Стрижев". После столкновения капитан рыболовного судна вышел на связь и признал свою вину в происшествии", - сказал Минин, отметив, что "если бы не решительные действия судна снабжения, удар пришелся бы по трубоукладочной барже "Фортуна".

По этому инциденту через российское консульство в Германии был заявлен морской протест.

По словам Минина, похожий инцидент повторился 30 марта, когда в непосредственной близости от трубоукладочной баржи были обнаружены 2 объекта, один из которых направлялся в сторону "Фортуны" и не отвечал на вызовы по радиоканалам.

"Было принято решение начать движение к объекту пересекающим курсом. Для привлечения внимания были использованы судовые прожекторы. Примерно в 4.00 было обнаружено рыболовное судно, которое изменило курс и ушло на юг, не вступая в радиоконтакт. Второй объект, находившийся в ожидании на юго-западе от "Фортуны", также ушел, не отвечая на вызовы по радио", - сказал директор филиала Nord Stream 2 AG.

Он подчеркнул, что действия военных кораблей и самолетов, а также гражданских судов иностранных государств, нарушающих охранную зону строительства международного проекта, не отвечающих на запросы и приближающихся на опасное расстояние к трубоукладочной барже, являются безответственными и недопустимыми. "Они создают реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций с непредсказуемыми последствиями", - отметил Минин.

"Речь идет о явно спланированных и подготовленных провокациях, как с использованием рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов с целью препятствования осуществлению экономического проекта. Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории", - резюмировал он.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

Трубоукладочная баржа "Фортуна" в декабре 2020 года построила 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии, сейчас ведет укладку "Северного потока - 2" в территориальных водах Дании. Вечером 31 марта после ходовых и предэксплуатационных испытаний, которые судно проводило у берегов Калининградской области, к месту проведения работ по укладке газопровода "Северный поток - 2" прибыло судно-трубоукладчик "Академик Черский".

Nord Stream 2 AG сообщил, что готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%, осталось уложить около 121 км трубы.