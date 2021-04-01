Депутат ГД просит Голикову обратить внимание на низкую зарплату медработников в детсадах

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы Борис Менделевич ("Единая Россия") обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой обратить внимание на низкую оплату труда медицинских работников в дошкольных образовательных организациях, а также урегулировать вопрос необходимого оснащения медицинских кабинетов в детских садах и яслях. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

По словам Менделевича, "из-за низкой оплаты труда и недостаточного обеспечения медицинских кабинетов самым необходимым" сегодня во всех регионах наблюдается кадровый дефицит медицинских работников в дошкольных учреждениях. "Прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, внимательно изучить сложившуюся ситуацию и рассмотреть возможность необходимого своевременного урегулирования", - отмечается в тексте запроса.

Как подчеркивает депутат, сегодня по закону об образовании в образовательных организациях наряду с должностями педагогических и научных работников предусматриваются также должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, медицинских и других работников, которые осуществляют вспомогательные функции. "Таким образом, работающие в дошкольных образовательных учреждениях медицинские работники приравниваются к вспомогательному (техническому) персоналу", - отмечает Менделевич.

В связи с этим, отмечает депутат, такая категория медицинского персонала не имеет медицинского стажа, "а также лишена всех дополнительных выплат, предусмотренных как для воспитателей, так и для работников детских поликлиник". Помимо этого, им также необходимо за свой счет сдавать анализ на стафилококк, так как такой анализ не включен в общий ежегодный медосмотр.

При этом, подчеркивает депутат, детские дошкольные учреждения находятся в зоне пристального внимания со стороны Роспотребнадзора и Санитарной эпидемиологической службы. Это в свою очередь налагает повышенную персональную ответственность на медперсонал и "требует напряженной ежедневной работы, постоянного контроля не только здоровья детей, всего учебно-воспитательного и иного персонала, но и питания".