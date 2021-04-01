Криптовалюта Dogecoin резко подорожала на фоне заявления Маска о ее отправке на Луну

ТАСС, 1 апреля. Криптовалюта Dogecoin в четверг демонстрирует рост на 30% на фоне заявления главы SpaceX Илона Маска о том, что он собирается отправить ее на Луну. Сообщение о таком намерении предприниматель разместил на своей странице в Twitter.

"SpaceX собирается в буквальном смысле отправить Dogecoin на Луну", - написал Маск, не приведя каких-либо подробностей и не уточнив, насколько серьезным является его заявление.

Согласно данным площадки CoinDesk, за день стоимость Dogecoin выросла на 30%, на 14:43 мск она составляет 0,069$. При этом еще чуть более 1,5 часа назад, до твита Маска, она торговалась на уровне примерно 0,054$.

Пик стоимости криптовалюты был зафиксирован 8 февраля: тогда она оценивалась в 0,082$.