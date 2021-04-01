Власти Москвы заявили о выходе на рынок заимствований впервые за восемь лет

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство Москвы планирует в конце апреля впервые с 2013 года разместить облигации для финансирования бюджетных инвестиций в городскую инфраструктуру. Об этом сообщила ТАСС в четверг министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.

"Размещение первых выпусков облигаций Москвы планируется в конце апреля - мае текущего года. <…> Размещение государственного заказа позволит обеспечить дополнительный спрос на продукцию и услуги московских предприятий и организаций, создать стимулы для привлечения частных инвестиций в развитие городских территорий и способствовать росту деловой активности", - сказала Зяббарова.

Министр уточнила, что в последний раз Москва выходила на рынок заимствований в 2013 году. По состоянию на 1 апреля 2021 года государственный долг города Москвы составляет 30 млрд рублей, или 1,1% от годового объема доходов бюджета. Долг номинирован одним выпуском городских облигаций со сроком погашения в июне 2022 года.

Ответственный заемщик

"Городская экономика постепенно преодолевает последствия коронакризиса. Для ускорения темпов ее восстановления правительство Москвы планирует инвестировать полученные на долговом рынке средства в развитие городского хозяйства и реализацию адресной инвестиционной программы. Это позволит не откладывать исполнение самых важных инфраструктурных проектов", - пояснила Зяббарова.

Она добавила, что по итогам первых двух месяцев текущего года доходы бюджета Москвы выросли на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а индекс промышленного производства составил 111,3% к уровню января - февраля 2020 года.

"Москва - надежный и ответственный заемщик. Осуществление займов не нарушит устойчивость бюджета города. Москва, как и прежде, будет относиться к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости", - сказала она.

По мнению ведущих мировых рейтинговых агентств (Moody’s Investors Service Limited, S&P Global Ratings, Fitch Ratings), чьи данные приводит пресс-служба департамента финансов, Москва имеет наивысший кредитный рейтинг среди субъектов РФ, соответствующий уровню суверенного кредитного рейтинга России. Так, в январе текущего года в Moody’s Investors Service Limited сообщили, что не видят оснований для пересмотра текущего инвестиционного уровня рейтинга Москвы. По мнению экспертов, устойчивая доходная база бюджета Москвы и способность при необходимости к ее консолидации делают город устойчивым к системным шокам.