"Татнефть" в 2021 году планирует добыть 26,4 млн тонн нефти

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. "Татнефть" ориентируется на добычу 26,4 млн тонн нефти в 2021 году против 26 млн тонн в 2020 году, следует из презентации компании.

Прогноз капитальных затрат на текущий год - 110,9 млрд рублей, из них 54,3 млрд рублей будет направлено на нефтегазохимию, 20,4 млрд рублей - на разведку и добычу.

Объем переработки нефти на комплексе "Танеко" планируется в объеме 12,9 млн тонн. Как ожидается, завод в 2021 году выпустит 6,4 млн тонн дизеля, 1,48 млн тонн нафты и 1,28 млн тонн бензина.