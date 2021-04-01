ЦБ считает, что при низких ставках россияне продолжат искать альтернативы вкладам

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Изменение в налогообложении депозитов и динамика денежно-кредитной политики при низких ставках по вкладам подтолкнут россиян продолжить поиски более доходной альтернативы для сбережений. Об этом говорится в аналитическом материале Банка России.

"В 2021 году на объеме рублевых вкладов могут сказаться изменение налогообложения депозитов и динамика денежно-кредитной политики. При сохранении ставок на низком уровне поиск более доходных альтернатив населением, скорее всего, продолжится", - отмечается в документе.

Закон об обложении налогом процентов по вкладам физических лиц, превышающим 1 млн руб., вступил в силу с 1 января 2021 года. Согласно закону, налогом на доходы будут облагаться не все проценты по вкладам граждан, а только та их часть, которая превышает доход в размере ключевой ставки ЦБ РФ с 1 млн руб. При этом берется ставка Банка России на начало налогового периода. Таким образом, при действующей на 1 января 2021 года ставке ЦБ на уровне 4,25% годовых налогом будет облагаться процентный доход, превышающий 42,5 тыс. руб. (то есть 4,25% от 1 млн руб.). Проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом. Налог начнет удерживаться с 2022 года и будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году.