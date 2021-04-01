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Международные резервы России за неделю снизились на $3,2 млрд

Сокращение резервов произошло в результате отрицательной курсовой переоценки, сообщил Центробанк

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Международные резервы РФ по данным на 26 марта 2021 года сократились на 0,6% (или на $3,2 млрд) по сравнению с показателем на 19 марта и составили $577,7 млрд, говорится в материалах Банка России.

По данным регулятора, сокращение резервов произошло в результате отрицательной курсовой переоценки.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

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