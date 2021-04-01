Казахстан ратифицировал соглашение об акцизах на табачную продукцию стран ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 1 апреля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в четверг закон о ратификации соглашения о принципах налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ предусматривает применение с 2024 года индикативной ставки акцизов и диапазонов отклонений от нее, наделение Совета Евразийской экономической комиссии полномочиями по утверждению индикативных ставок акцизов и их изменению при наличии обоснованной экономической целесообразности. Сближение ставок акцизов будет осуществляться с 2024 года. Каждые пять лет будет устанавливаться единая индикативная ставка и диапазон отклонения от нее.

Индикативная ставка в отношении сигарет в 2024 году установлена в национальной валюте в размере, эквивалентном €35 за 1 тыс. штук. В целях достижения гармонизации фактические ставки акцизов на сигареты могут отклоняться в 2024 году от индикативной ставки не более чем на 20% в меньшую или большую сторону.

Планируется, что эти меры обеспечат дополнительные поступления в республиканский бюджет за счет повышения ставки акцизов на табачную продукцию. Соглашение также позволит обеспечить единую практику применения в области обложения акцизами табачной продукции на территории государств - членов ЕАЭС.

В этот же день президент подписал закон о ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС, который направлен на обеспечение правовой охраны в данной сфере. Договор предполагает создание региональной системы получения единого охранного документа в отношении товарных знаков и наименований мест происхождения товаров на территории ЕАЭС путем подачи одной заявки.

Документом также регламентируется порядок взаимодействия национальных патентных ведомств. Так, в рамках предлагаемой системы любое из пяти национальных патентных ведомств стран сообщества будет выполнять функции учреждения подачи, а заявителям будет проще взаимодействовать с одним патентным ведомством. Кроме того, правовая охрана товарному знаку будет предоставлена одновременно на всей территории союза.