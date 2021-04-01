Минсельхоз работает над продлением госпрограммы по развитию сельских территорий

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ работает над продлением государственной программы по комплексному развитию сельских территорий до 2030 года, сообщили в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко.

"В связи с высокой востребованностью программы Минсельхоз России работает над продлением госпрограммы до 2030 года", - отмечается в сообщении.

Сейчас действие госпрограммы ограничивается 2025 годом. Как сообщила вице-премьер, первый год реализации программы показал ее высокую востребованность в регионах и поддержку мероприятий сельскими жителями. "Одной из "прорывных" мер стала сельская ипотека со льготной ставкой до 3%. По итогам 2020 года выдано 45 тыс. льготных ипотечных кредитов по заявкам заемщиков на сумму 87,3 млрд. рублей. На реализацию сельской ипотеки в 2021 году предусмотрено более 4 млрд рублей", - отметила вице-премьер.

Кроме того, правительство выделило дополнительное финансирование в объеме более 1 млрд рублей на поддержку программы. По прогнозу Минсельхоза России, количество выданных ипотечных кредитов составит не менее 40 тыс. на общую сумму кредитования около 80 млрд рублей. В аппарате вице-премьера отметили, что в 2020 году было введено более 180 тыс. кв. м жилья в 80 субъектах Российской Федерации, плановые показатели превышены на треть. В 2020 году в 70 субъектах Российской Федерации реализовано свыше 6 тыс. проектов, план превышен более чем в два раза.

На конкурсный отбор на период 2022-2024 годов субъектами Российской Федерации уже дополнительно представлены более тысячи проектов, совокупный объем финансирования которых составит более 120 млрд рублей. Вице-премьер отметила, что также необходимо работать над повышением эффективности мер для развития сельских территорий через синхронизацию мероприятий с другими госпрограммами. "Учитывая, что мероприятия, направленные на развитие сельских территорий, содержатся в других госпрограммах, правительством даны поручения, которые предусматривают согласование с Минсельхозом России расходов и целевых индикаторов, связанных с развитием сельских территорий и сельских агломераций", - сказала Абрамченко.