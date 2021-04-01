"Яндекс" подал в ФАС ходатайство о переносе сроков по исполнению требований

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. "Яндекс" подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) о переносе сроков исполнения требований к инструментам выдачи в поиске. Об этом говорится в сообщении службы.

"В ФАС России поступило ходатайство от компании "Яндекс" о продлении срока исполнения предупреждения на 1 месяц. Учитывая, что предупреждение на настоящий момент не исполнено, антимонопольный орган примет решение о дальнейших действиях в предусмотренные законом о защите конкуренции сроки - в течение 10 дней", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Яндекса" сообщили ТАСС, что компания ведет диалог с ФАС и прорабатывает дальнейшие действия. "Это требует больше времени, поэтому мы подали в ФАС ходатайство о переносе сроков на один месяц", - отметили в компании.