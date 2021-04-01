Полиция проверяет сведения о 35 тыс. сомнительных транзакций, поступивших из Сбербанка

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Московская полиция начала проверку сведений о 35 тысячах сомнительных транзакций, поступивших из Сбербанка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В настоящее время по поручению прокуратуры Москвы подразделения ГУ МВД России по Москве проводят проверку сведений примерно о 35 тыс. сомнительных транзакций, поступивших из ПАО "Сбербанк". Для этой работы задействовано значительное количество личного состава столичной полиции. Как показывают промежуточные результаты проверки, в подавляющем большинстве случаев транзакции носят законный характер и не содержат признаков противоправных деяний", - сказали в полиции.

В главке также отметили, что в связи с ростом количества преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, московская полиция на постоянной основе реализует комплекс мер.

"Анализ показывает, что одной из основных причин, способствующих дистанционным хищениям денежных средств клиентов кредитно-финансовых организаций, является непринятие службами безопасности банковских структур должных мер реагирования на сомнительные денежные транзакции. Как правило, вместо проведения полноценных проверок они ограничиваются фиксацией этих транзакций с последующим направлением материалов в правоохранительные органы. Имеют место факты разглашения сотрудниками кредитно-финансовых организаций банковской тайны, а также утечек персональных данных клиентов, по которым приняты меры в соответствии с законом", - отметили в полиции.

Московская полиция еще раз напоминает гражданам, что ее сотрудники в ходе проверок информации о возможных дистанционных хищениях денег не звонят клиентам банков, не интересуются реквизитами их банковских счетов и кредитных карт, не требуют перевода денег на резервные счета, а при необходимости вызова гражданина в отдел полиции для опроса ему направляется повестка.