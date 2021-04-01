Минсельхоз проведет эксперимент по прослеживаемости пестицидов в продукции

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз России проведет эксперимент по прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов в продукции до введения в работу системы прослеживаемости Россельхознадзора. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко.

"До запуска системы в обязательном режиме Минсельхозу России необходимо провести эксперимент по прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, чтобы отработать все технологические решения для создания прозрачности отрасли", - говорится в сообщении.

В аппарате вице-премьера отметили, что в конце 2020 года в России принят федеральный закон, направленный на совершенствование государственного контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. По данным пресс-службы Абрамченко, его принятие связано с тем, что в РФ сложилась ситуация, когда государственные органы, имея полномочия по регистрации пестицидов, не имеют возможности контролировать пестициды и агрохимикаты как при ввозе, так и при производстве и обороте на территории страны, пресекать использование контрафактных и фальсифицированных препаратов. Этим наносится экономический ущерб добросовестным производителям средств защиты растений и фермерам, экологической обстановке в стране, а также здоровью граждан.

О законе

Принятый закон направлен на устранение имеющихся правовых пробелов в законодательстве. Он предусматривает государственный контроль соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции. Для этого в законе прописано введение федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА, разрабатывает Россельхознадзор), чтобы учитывать партии пестицидов и агрохимикатов при их обороте.

Система даст госорганам информацию о применяемых пестицидах и агрохимикатах при выращивании продукции, что позволит эффективнее контролировать показатели ее безопасности. Кроме того, эти сведения могут предоставляться странам-импортерам российской продукции в качестве гарантий соблюдения требований принимающей стороны.

В сообщении отмечается, что, по данным Россельхознадзора, система позволит избежать появления на территории РФ партий бесхозных пестицидов и агрохимикатов, добиться резкого снижения количества находящихся в обороте контрафактных, фальсифицированных и непригодных к использованию препаратов, что в конечном итоге положительным образом скажется на безопасности производимой продукции.

Вице-премьер поручила Минсельхозу внести в правительство РФ проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм федерального закона.