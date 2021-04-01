Минтруд прогнозирует, что до 10% россиян в долгосрочной перспективе перейдут на удаленку

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Около 10% работающих россиян в долгосрочной перспективе будут трудиться удаленно, прогнозирует Минтруд РФ.

"Говоря о перспективах развития дистанционной занятости в России, по нашим прогнозам, в долгосрочной перспективе до 10% работающих россиян будут трудиться удаленно. В численном выражении это порядка 5,5 млн работников", - сказали ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.

В Минтруде напомнили, что сейчас в стране удаленно работают более 5,5% сотрудников, или более 3 млн человек.

"При этом год назад, до пандемии, официально дистанционных работников было только 30 тысяч человек", - добавили в ведомстве.

По данным министерства, несмотря на снятие ограничений, на протяжении уже длительного времени численность занятых удаленно остается стабильной. "С учетом этого мы полагаем, что в той или иной форме общее количество работников, занятых дистанционно, составит 5%, или порядка 2,7-2,8 млн человек. При этом значительная часть таких работников будет использовать режим комбинированной занятости - совмещать работу из дома и в офисе", - подчеркнули в Минтруде.