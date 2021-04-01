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Переговоры ОПЕК+ развернулись в сторону увеличения добычи в мае - июле

По информации одного из источников, Россия поддержала постепенное увеличение добычи нефти в рамках сделки на три месяца

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК+ на переговорах в четверг резко сменили повестку после того, как большинство из них высказалось за сохранение квот в мае - июне. Теперь они поддержали предложение Саудовской Аравии нарастить добычу нефти постепенно в течение трех месяцев, начиная с мая. Об этом ТАСС сообщили три источника в делегациях.

По словам одного из них, Саудовская Аравия предложила странам ОПЕК+ в мае увеличить добычу на 350 тыс. б/с и на столько же в июне. При этом сама Саудовская Аравия в эти два месяца увеличит добычу на 0,5 млн б/с. Другой собеседник агентства добавил, что рассматривается постепенное увеличение добычи в течение трех месяцев.

"Россия поддержала постепенное увеличение добычи нефти в рамках сделки на три месяца", - сказал третий источник.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
ОПЕК+ договорились о плавном восстановлении добычи нефти с мая
По информации источника, стороны договорились нарастить добычу в мае на 350 тыс. б/с, на столько же в июне и на 400 тыс. б/с в июле
ОПЕК+ договорились о плавном восстановлении добычи нефти с мая
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