Фондовые торги в США открылись ростом

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Фондовые торги в США в четверг открылись ростом в свете оптимизма относительно перспектив восстановления американской экономики.

После начала торговой сессии американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 64,99 пункта (0,2%) и установился на отметке 33 046,54 пункта. Индекс S&P 500 поднялся на 32,35 пункта (0,81%), до 4 005,24 пункта. Он впервые преодолел отметку 4 000 пунктов. Индекс электронной биржи Nasdaq прибавил 223,57 пункта (1,69%) и составил 13 470,44 пункта.

"Восстановление экономики США продолжает оказывать поддержку фондовым рынкам, виден свет в конце тоннеля в ситуации с коронавирусом", - отметил аналитик инвестиционной компании Piper Sandler Крейг Джонсон. Его слова привел телеканал CNBC.

Нефть марки WTI подорожала. К 10:44 по времени Восточного побережья США (17:44 мск) цена поставок энергоносителя в мае повысилась на $0,18 (0,3%), до $59,34.