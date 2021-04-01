"Россети" открыли центр выдачи электронных подписей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Компания "Энергоцентр" (входит в "Россети Московский регион") получила аккредитацию Минцифры РФ на выдачу электронных подписей. Об этом говорится в сообщении "Россетей".

"Аккредитацию Минцифры России получила компания "Энергоцентр" - дочерняя структура "Россети Московский регион". Офисы обслуживания работают в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске, Ногинске, Туле", - отмечается в сообщении.

Электронной подписью, выданной "Энергоцентром", смогут воспользоваться как клиенты "Россетей", например, при оформления технического присоединения, так и пользователи различных государственных сервисов, платформ, а также электронных торговых площадок.