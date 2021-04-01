Росстат снизил данные по падению ВВП России в 2020 году до 3%

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Снижение ВВП России в 2020 году, согласно второй оценке Росстата, составило 3%. Ранее Росстат оценивал снижение ВВП РФ в 2020 году в 3,1%.

Объем ВВП в текущих ценах составил 106,968 трлн рублей, говорится в материалах статслужбы.

По данным Росстата, снижение экономики России в IV квартале 2020 года составило 1,8%. Кроме того, согласно уточненным данным, ВВП России вырос в I квартале 2020 года на 1,4% (ранее рост оценивался в 1,6%), во II квартале - сократился на 7,8% вместо прежней оценки в 8%, в III квартале - сократился на 3,5% вместо 3,4%.

Как поясняют в Росстате, на снижение индекса физического объема ВВП за 2020 год повлияло падение мирового спроса на энергоресурсы и введение ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Кроме того, снижение мирового спроса на энергоресурсы сказалось на сокращении добавленной стоимости в добывающей промышленности (на 9,5%).

"Значительно сократилась добавленная стоимость у предприятий сферы услуг: гостиницы и рестораны (-24,5%), учреждения культуры и спорта (-11,4%), предприятия транспорта (-10,6%), организации, оказывающие прочие услуги населению (-6,9,%)", - указывают в Росстате. При этом сохраняющийся спрос на банковские услуги, включая программы поддержки населения и льготную ипотеку, обусловил увеличение добавленной стоимости в сфере финансов и страхования (+7,3%).

Снижение внутреннего спроса

Кроме того, на динамику ВВП в 2020 году относительно 2019 года повлияло снижение внутреннего конечного спроса (на 4,4%) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (на 12,0%) по сравнению с экспортом (на 4,3%).

Расходы на конечное потребление сократились по сравнению с 2019 годом на 5,2% за счет снижения расходов домашних хозяйств на конечное потребление (на 8,6%), обусловленных падением потребительского спроса на непродовольственные товары и услуги.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, ожидалось, что в 2020 году ВВП России снизится на 3,9%, а в 2021 году - вырастет на 3,3%.