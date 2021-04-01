{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Новак заявил, что страны ОПЕК+ в феврале впервые достигли уровня выполнения сделки в 113%

Страны ОПЕК+ в феврале впервые достигли уровня выполнения сделки в 113%, заявил Новак.

Страны ОПЕК+ выйдут на параметры сделки в течение трех месяцев, за май - июль войдут в общий график, сообщил Новак.

По его словам, Россия надеется, что в летний сезон будет сильный рост потребления топлива и ситуация на рынке восстановится.

Россия восстановит оставшийся объем добычи нефти в рамках ОПЕК+ равномерно в течение трех месяцев, заявил Новак.

ОПЕК+ продолжит практику проводить встречи каждый месяц, в случае необходимости можно будет принять меры о коррекции соглашения, сообщил Новак.

Новость дополняется.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
Азербайджан в мае увеличит добычу нефти на 8 тыс. баррелей в сутки
Читать полностью