МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития понизит прогноз роста ВВП России в 2021 году с 3,3%, сообщил журналистам глава министерства Максим Решетников.

"Цифры [в новом прогнозе социально-экономического развития], понятно, что мы несколько скорректируем. Понятно, что если так существенно поднялся 2020 год (снижение ВВП оценивается в 3% вместо прогнозируемых 3,9% - прим. ТАСС), то 2021 год мы скорректируем чуть вниз", - заявил Решетников.

"И вполне естественно, что к этому добавляются факторы объективные, не только статистические. У нас ОПЕК+ все-таки идет по-другому сценарию. Поэтому это не связано напрямую с вопросами восстановления экономики", - добавил министр. Он отметил, что динамика ВВП России в I квартале 2021 года будет близка к динамике за IV квартал 2020 года.

Ранее Росстат оценил снижение ВВП России в IV квартале 2020 года в 1,8%.

"По первому кварталу цифры будут "плюс-минус" похожи на четвертый квартал прошлого года. У нас там календарный фактор немножко влияет, в прошлом году был високосный год. Если это убираем, то, в общем, чуть лучше. Если это не убираем, то чуть хуже, наша оценка пока по первому кварталу", - заявил министр.

Росстат также уточнил, что снижение ВВП России в 2020 году составило 3% вместо 3,1%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, ожидалось, что в 2020 году ВВП России снизится на 3,9%, а в 2021 году - вырастет на 3,3%.