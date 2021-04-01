МЭР обсуждает с Минфином изменение оценки налоговой базы для расчета бюджетного правила

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ обсуждает с Минфином корректировку оценки налоговой базы для расчета бюджетного правила. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы предлагаем, мы ведем этот диалог с Министерством финансов: либо более, так сказать, ответственно, или менее консервативно подходить к оценке налогооблагаемой базы и реально оценивать собираемость налогов, то есть не занижая. То есть, мы обычно договариваемся по уровню ВВП и, в принципе, мы более или менее неплохо прогнозируем, исходя из 2020 года, но дальше мы на одном и том же ВВП расходимся с оценками, сколько налогов мы с этого ВВП можем собрать, и нам нужно либо уходить от чрезмерно консервативных оценок собираемости налогов, либо договариваться о том, что, может быть, посмотреть, обсудить какие-то изменения, внести в формулировки бюджетного правила", - сказал Решетников.

Он добавил, что бюджетная политика России более жесткая, чем этого заслуживает экономика.

"Если говорить о бюджетном правиле, то здесь есть у него определенная особенность - бюджетное правило ориентировано на плановый объем доходов. Что мы видим в результате? Вполне естественно, что после очень сложного диалога нашего с Министерством финансов все равно бюджет формируется на основе очень консервативной оценки доходов бюджета. Иными словами, доходы бюджета по факту оказываются выше, но в расходы потом не идут, а идут на сокращение заимствований, на формирование каких-то переходящих остатков, и так далее. В результате мы имеем такую самовоспроизводящуюся систему, когда мы, по большому счету, имеем более жесткую бюджетную политику, чем мы могли бы иметь, и чем экономика заслуживает, я бы так сказал", - отметил Решетников.

Переход на новое бюджетное правило начался с 2018 года. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018 года.