БАКУ, 1 апреля. /ТАСС/. Азербайджан в мае увеличит добычу нефти на 8 тыс. баррелей в сутки, в июне - на 7 тыс. баррелей, а в июле - на 10 тыс. баррелей. Об этом сообщило в четверг Минэнерго страны.

"Согласно новому соглашению о сотрудничестве, Азербайджан увеличит суточную добычу нефти в мае на 8 тыс. баррелей, в июне - на 7 тыс. баррелей, а в июле - на 10 тыс. баррелей. Таким образом, новые обязательства Азербайджана составят в мае 115 тыс. баррелей, в июне - 108 тыс. баррелей, в июле - 98 тыс. баррелей", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, суточная добыча нефти в стране будет сохраняться соответственно в мае в объеме 603 тыс. баррелей, в июне - 610 тыс. баррелей, а в июле - 620 тыс. баррелей.

Выступая на 15-м заседании министров стран ОПЕК+, глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов подчеркнул важность продуманного, осторожного подхода и учета всех сценариев развития при принятии мер регулирования. "Наша главная цель - добиться на нефтяном рынке баланса, служащего общим интересам. Считаю, что нынешнего решение ОПЕК+ поспособствует сбалансированности динамики рынка", - приводит его слова пресс-служба министерства.

По итогам заседания министров принято решение о коллективном увеличении странами ОПЕК+ добычи в мае на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне - на 350 тыс. баррелей в сутки, в июле - на 450 тыс. баррелей в сутки.

Согласно сделке ОПЕК+, Азербайджан в январе - апреле должен сохранять суточную добычу нефти на уровне 595 тыс. баррелей.