Россияне приобрели туров с кешбэком на 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россияне с начала третьего этапа программы туристического кешбэка приобрели в рамках акции туров на 4,5 млрд рублей и суммарно получили возврат от государства 800 млн рублей. Об этом сообщила журналистам в кулуарах выставки "Интурмаркет" руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Россияне продолжают активно участвовать в программе туристического кешбэка. На данный момент с начала старта третьего этапа программы путешественники приобрели туров с кешбэком на 4,5 млрд рублей, при этом нашим гражданам вернулось от государства 800 млн рублей. Всего на третьем этапе программой уже воспользовалось более 200 тыс. человек", - сказала Догузова.

Продажи туров с кешбэком за отдых в России возобновились 18 марта и продлятся до 15 июня, отправиться в путешествие можно до 30 июня. Приобрести можно как пакетный тур, так и только проживание или круиз. Кешбэк составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Оплатить путешествие необходимо онлайн картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Возврат части средств осуществляется автоматически на эту карту в течение пяти дней.

Летом может быть запущена программа туристического кешбэка для школьников и студентов, сообщили ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.