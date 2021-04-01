Въезд в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19" будет бессрочным

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство России сделало бессрочным применение приложения "Путешествую без COVID-19", которое позволяет въезжать на территорию РФ при наличии отрицательного теста на коронавирус. Помимо граждан Белоруссии и Армении данная мера будет распространяться и на граждан Киргизии, говорится в постановлении, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"<...> слова "с 1 февраля по 1 апреля 2021 года (включительно) из Республики Армения и Республики Белоруссия" заменить словами "из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики", - уточняется в документе.

"Путешествую без COVID-19" позволяет гражданам государств, входящих в состав Евразийского экономического союза, въезжать в Россию в облегченном порядке. С помощью платформы можно выбрать клинику для тестирования на коронавирус, получить результат анализа, и, если он отрицательный, отправляться в поездку. Результат теста, который нужно предъявлять на границе, также хранится и отображается в приложении.