В S&P оценили возможное введение нормативов достаточности капитала для брокеров

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Возможное введение Центробанком нормативов достаточности капитала для российских брокеров снизит риски в секторе торговли ценными бумагами в России, говорится в сообщении пресс-службы рейтингового агентства S&P.

31 марта Центральный банк РФ опубликовал для обсуждения с участниками рынка проект указания, где рассматривается возможность введения с 1 октября 2021 года норматива достаточности капитала для профучастников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров.

"Сегодня S&P Global Ratings объявило о том, что ожидает, что введение Центральным банком Российской Федерации (Банк России) нормативов достаточности капитала для независимых российских компаний, занимающихся операциями с ценными бумагами, с 1 октября 2021 года позволит снизить риски, связанные с сектором торговли ценными бумагами в России", - говорится в пресс-релизе агентства.

Введение регулирования, по мнению аналитиков, также окажет позитивное влияние на стабильность сектора за счет снижения аппетита к риску и роста компаний, демонстрирующих агрессивный подход, а также за счет повышения барьеров для выхода на рынок для новых игроков.

"Позитивные" прогнозы по брокерским компаниям BCS и "Фридом Финанс" уже учтены ожидания агентства относительно ужесточения регулирования для участников рынка ценных бумаг.