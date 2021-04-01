В Ростуризме считают, что программа туров с кешбэком может стать круглогодичной

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что в будущем программа туров с кешбэком за отдых в России будет доступна круглый год.

"Мы надеемся, что со временем выйдем на то, что программа будет работать круглый год и всегда будет какое-то туристическое предложение с кешбэком", - сказала она в интервью программе "Утро России" на телеканале "Россия-1".

Руководитель Ростуризма отметила, что одна из главных задач для ведомства заключается в открытии новых локаций для путешествий по России в любое время года. Она уточнила, что среди популярных направлений появились Пермский край и Тюменская область. "Мы хотим, чтобы на туристической карте нашей страны появились новые регионы в разное время года, в межсезонье в том числе", - подчеркнула Догузова.

При этом она уточнила, что в Ростуризме внимательно следят за сайтами, участвующими в программе. "Если мы увидим вдруг, что на сайте с пометкой "кешбэк" стоимость выше, чем на каком-то другом ресурсе, то мы будем просто исключать таких участников. Таких случаев пока не выявлено", - пояснила Догузова.

Продажи туров с кешбэком за отдых в России возобновились 18 марта и продлятся до 15 июня, отправиться в путешествие можно до 30 июня. Приобрести можно как пакетный тур, так и только проживание или круиз. Кешбэк составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Оплатить путешествие необходимо онлайн картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Возврат части средств осуществляется автоматически на эту карту в течение пяти дней.