Солодов заявил, что СМП поможет вернуть Камчатке статус центра отправки грузов с востока

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Развитие Северного морского пути (СМП) поможет вернуть Камчатскому краю статус центра отправки с грузов с востока. Об этом заявил губернатора региона Владимир Солодов в эфире телеканала "Россия-24".

"Для Камчатки Северный морской путь имеет особое значение, потому что мы логически являемся восточным портом самым выгодным с точки зрения удобства расположения бухты Авачинской губы и географии. Исторически здесь был центр отправки с востока, здесь была в советское время база судоремонта, и мы имеем все основания считать, что этот статус Камчатки мы сможем восстановить в ближайшее время", - сказал губернатор.

Он отметил, что для развития региона это "стратегическая ставка", сейчас власти предпринимают все необходимые для этого усилия.

"Два направления уже реализуются на практике - это строительство порта-хаба для перевалки сжиженного природного газа, которое реализует компания "Новатэк". Проект будет иметь огромный логистический эффект и направлен на реализацию поручения президента РФ по доведению грузооборота до 80 млн тонн к 2024 году, 22-25 млн из них будет приходиться на этот порт-хаб", - пояснил Солодов.

Вторым направлением, по его словам, стала доставка камчатской рыбы на центральные рынки России. На данный момент власти региона работают по созданию регулярных перевозок рыбы и видят большой спрос на это направление. Солодов также рассказал, что правительство Камчатского края ранее направило в адрес вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева письмо с предложением расширить понятие СМП, включив в него западные и восточные регионы РФ.

Ранее в рамках совещания, посвященного вопросам регулярных судоходных контейнерных линий и каботажных перевозок по маршруту Санкт-Петербург - Владивосток, Трутнев поручил разработать предложения по установлению ответственности грузоотправителей за отказ от отправки по Северному морскому пути. Минвостокразвития России, Минтрансу России, Минпромторгу России совместно с заинтересованными организациями поручено представить прогноз потребности в рефрижераторных контейнерах.