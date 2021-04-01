Правительство продлило маркировку для комплектов духов и фотокамер до 1 сентября

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство России продлило срок вступления в силу маркировки для комплектов духов и фотокамер до 1 сентября 2021 года. Соответствующее постановление кабмина размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

"В подпункте "з" пункта 2 постановления правительства Российской Федерации "Об утверждении правил маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации" <…> слова "до 1 апреля 2021 года" заменить словами "до 1 сентября 2021", - говорится в документе.

Аналогичные изменения вносятся в постановление "Об утверждении правил маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации". Согласно документам, в указанных пунктах идет речь о комплектах духов и фотокамер.

Обязательная маркировка парфюмерной продукции, производимой и ввозимой на территорию РФ, и передача сведений об обороте товаров в систему, а также фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек началась 1 октября 2020 года.