Страны ОПЕК+ вернут на рынок более 2 млн б/с нефти после ухудшения прогнозов

Спрос на нефть восстанавливается не так хорошо, как хотелось бы, а накопленные за год кризиса запасы в нефтехранилищах все еще выше желаемой нормы. С таких интервенций начинались апрельские переговоры стран, участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти ОПЕК+.

Такое решение не только поддержит цены на нефть, но также позволит избежать их пиковых значений в летний период, объясняют эксперты.

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Хазагаева/. На онлайн-встрече министров стран экспортеров нефти ОПЕК+ в четверг стороны приняли самое неожиданное за последние полгода решение - ОПЕК+ будет плавно увеличивать добычу на 2,1 млн баррелей в сутки до августа.

Предварительные технические консультации в ОПЕК привели к тому, что прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году был понижен с 5,9 млн до 5,6 млн баррелей в сутки. Ухудшили и оценку по объему дефицита предложения нефти на этот год - с 1,2 млн до 0,8 млн баррелей в сутки, говорилось в конфиденциальном отчете, подготовленном для министров мониторингового комитета ОПЕК +, с которым ознакомился ТАСС. В ОПЕК опасались, что из-за новых ограничительных мер в связи с пандемией темпы потребления нефти в предстоящий летний сезон будут не такими высокими, как ожидалось еще месяц назад.

На этом фоне сообщения мировых информагентств о том, что страны ОПЕК+ рассматривают продление принятых еще в январе квот по сокращению добычи на май-июнь, казались логичными. Более того, убежденность в том, что при ухудшающейся конъюнктуре ОПЕК+ не ослабит ограничения, была и у самих участников переговоров. Собеседники ТАСС из числа высокопоставленных чиновников в альянсе уже во время встречи говорили, что позицию по продлению уровней добычи поддержали большинство стран.

Однако высказавшись за сценарий о пролонгации ограничений, нефтяные министры неожиданно сменили вектор дискуссии. Оказалось, что после голосования за действующие нормы министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман предложил союзникам обсудить тот же вопрос с другого ракурса и высказать свое мнение насчет ослабления ограничений. Для многих такой поворот встречи оказался неожиданным. Как сказал один из источников в переписке с ТАСС в тот момент, "здесь происходит что-то не совсем понятное".

Исход второго голосования оказался предсказуемым - увеличивать добычу производители нефти хотели несколько больше, чем ограничивать. Поэтому за основу решения был взят второй сценарий, а параметры восстановления добычи - 1,14 млн баррелей в сутки в течение мая-июля - импровизировались по ходу обсуждения, цифры неоднократно уточнялись.

Никаких противоречий

Вопрос о том, как поступит с дополнительным сокращением добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки сама Саудовская Аравия, которое она приняла на себя добровольно с февраля, оставался открытым вплоть до итоговой пресс-конференции. Как заявил журналистам саудовский министр, Эр-Рияд также вернет объемы на рынок в течение трех месяцев небольшими порциями: 250 тыс. баррелей в сутки в мае, 350 тыс. баррелей в сутки в июне и 400 тыс. баррелей в сутки в июле.

"Да, прогноз по росту спроса действительно был понижен на 300 тыс. баррелей в сутки. Но это же всего лишь 300 тыс., не 3 млн баррелей. Это говорит о том, как благоразумен наш секретариат ОПЕК. Они просто более консервативны, чем большинство международных институтов. Тот объем спроса, который они представили, он достаточен для того, чтобы рекомендовать нам ослабление в течение ближайших нескольких месяцев", - сказал бен Сальман, отвечая на вопрос ТАСС о том, как понижение оценки по росту спроса соотносится с решением ОПЕК+ нарастить добычу.

Он также заверил журналистов в том, что состоявшийся за несколько часов до встречи телефонный разговор с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм никак не повлиял на принятое альянсом решение.

Незадолго до встречи в четверг Грэнхолм заявила в Twitter, что обсудила с бен Сальманом международную кооперацию и получила заверение в том, "энергоресурсы должны оставаться доступными для потребителей, а поставки надежными". Это была первая публичная реакция администрации США на политику ОПЕК после избрания президента Джо Байдена.

Рынок позитивно оценил решение ОПЕК+ ослабить ограничения, что выразилось в росте цены Brent на $2 - до $65 за баррель. "Сделка ОПЕК+ действительно поддержит цены, но также позволит избежать пиковых значений в летний период по мере увеличения спроса", - прокомментировала итоги заседания вице-президент консалтинговой Wood Mackenzie Энн-Луиза Хиттл. По оценке экспертов компании, мировой спрос на нефть в 2021 году должен вырасти на 6,2 млн баррелей в сутки. Сильнее всего, спрос будет расти именно во втором и третьем квартале, что будет сопровождаться сокращением запасов.

Что получит Россия?

Крупнейший производитель нефти в ОПЕК+, Россия, восстанавливает добычу нефти еще с начала года. Такое исключительное право она получила наравне с Казахстаном. Так, в январе договоренности позволяли РФ увеличить добычу нефти на 125 тыс. баррелей в сутки, в феврале и марте - еще на 130 тыс. баррелей в сутки и на столько же в апреле.

В течение мая-июля Россия сможет нарастить добычу нефти еще на 114 тыс. баррелей в сутки или на 38 тыс. баррелей в сутки в месяц, говорил в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы с оптимизмом смотрим в будущее, все-таки надеемся на летний сезон. Должна быть повышена мобильность, в том числе и в автомобильных перевозках, и в авиационном сообщении", - обнадежил вице-премьер.

В то же время, он отметил, что министры ОПЕК+ оставляют за собой право пересмотреть принятое решение уже на ближайшей встрече, которая состоится уже в этом месяце, 28 апреля.