Загрузка отелей Москвы выросла до 50,6% в связи с улучшением эпидемиологической обстановки

МОСКВА 2 апреля. /ТАСС/. Загрузка отелей Москвы увеличилась до 50,6% в течение января - февраля 2021 года (в сравнении с 44,6% в декабре 2020 года) благодаря стабилизации ситуации с COVID-19 и началом массовой вакцинации. Такие данные содержатся в аналитическом отчете Marketbeat Lite, подготовленном консалтинговой компанией Cushman & Wakefield, который есть в распоряжении ТАСС.

"В течение января - февраля гостиничный рынок Москвы, движимый как бизнес-спросом, так и внутренним туризмом, продолжил постепенно наращивать темпы продаж номеров. По результатам первых двух месяцев года загрузка гостиниц современного качества составила 50,6%, а средняя цена на номер - 5 069 рублей", - говорится в отчете.

Уточняется, что на фоне стабилизации ситуации с COVID-19 и с началом всеобщей вакцинации в стране гостиничный бизнес столицы в первом квартале 2021 года показал рост спроса на размещение. На фоне третьей волны коронавируса, которую в начале 2021 года переживают гостиничные рынки Европы, Москва остается "островком стабильности" с самыми высокими показателями загрузки отелей в регионе, утверждают аналитики.

Эксперты ожидают, что к концу 2021 года гостиничный фонд Москвы пополнят 974 номера в пяти новых проектах. Открытие всех заявленных проектов ожидается во втором полугодии текущего года, уточняют в Cushman & Wakefield.

Ранее аналитики консалтинговой компании JLL сообщали, что средняя загрузка люксовых отелей Москвы составила чуть более 20% по итогам 2020 года, этот показатель оказался наименьшим среди всех сегментов индустрии гостеприимства. В целом в Москве средняя загрузка международных брендированных гостиниц в 2020 году составила 37,9%, что на 51% ниже аналогичного показателя 2019 года (77,8%). Из-за пандемии гостиничный рынок Москвы ощутил беспрецедентное снижение спроса в 2020 году, подчеркивали аналитики.