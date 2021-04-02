"Известия": цены на авиаперелеты по России поднялись на 15-120%

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Стоимость авиабилетов, купленных в январе - марте, в некоторые города России с вылетом в апреле - июне повысилась на 15-120% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщают " Известия ", ссылаясь на данные агрегаторов для путешественников Aviasales, "Туту.ру", Кupibilet и OneTwoTrip. При этом больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны, Томск, Нижнекамск и Чебоксары.

Как поясняют эксперты, резкое повышение цен обусловлено растущими затратами авиаперевозчиков, низкой рентабельностью и накопленным убытком за 2020 год. Так, больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны - на 121%, Томск - на 91%, Нижнекамск - на 88%, Чебоксары - на 46%. Существенно поднялись цены и на перелеты из Сочи в Пермь - на 58%, из Новосибирска в Нижневартовск - на 41%. Стоимость авиабилетов из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар выросла на 30-36%. Более чем на 15% подорожали перелеты из Москвы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград, Симферополь, из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова подтвердила "Известиям", что цены на авиабилеты по России с вылетом в период с апреля по июнь 2021 года из Москвы, Сочи и Симферополя выросла, при этом средняя цена билета в одну сторону из столицы составила 5,1 тыс. рублей, что на 10% выше, чем два года назад, до пандемии коронавирусной инфекции. Представитель сервиса также отметила, что авиабилеты из Сочи подорожали на 21% - до 6,2 тыс. рублей, а из Симферополя - на 3%, до 6 тыс. рублей.

При этом, как сообщил "Известиям" представитель "Туту.ру", цены на авиаперелеты по России остаются гораздо доступнее, чем в другие страны. Так, среди десяти наиболее популярных зарубежных направлений за апрель - июнь только Кишинев вписывается в бюджет до 10 тыс. рублей в одну сторону.

Минтранс не может прокомментировать резкое увеличение стоимости, поскольку не знаком с методикой оценки агрегаторами цен на авиаперелеты, сообщил изданию представитель ведомства. Он уточнил, что увеличение провозных емкостей, которые готовы предложить авиакомпании на II квартал 2021 года, окажет положительное влияние на доступность минимальных тарифов для населения. Также "Известия" направили запросы в авиакомпании и ФАС.

Уточняется, что сравнение с аналогичным периодом 2019 года обусловлено тем, что весной 2020 года из-за разгара пандемии коронавирусной инфекции спрос на перевозки был неэластичен, а изменение тарифов не приводило к изменению спроса.