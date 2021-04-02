Эксперт: смена месторождения может привести к росту себестоимости продукции БСК на 10-15%

УФА, 2 апреля. /ТАСС/. Себестоимость продукции Башкирской содовой компании (БСК) может повыситься на 10-15% из-за смены месторождения сырья после исчерпания запасов шихана Шахтау. Об этом сообщил ТАСС советник главы республики по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности Расих Хамитов.

"При открытой разработке затраты в целом составляют до 70-75% от прибыли - это зарплаты, электроэнергия и так далее. При подземной, затраты, конечно, увеличиваются, в связи осушением месторождения. Я думаю, затраты БСК увеличатся ненамного при смене месторождения, на 10-15% они могут увеличиться", - сообщил Хамитов.

При этом, по его словам, запасов разрабатываемого месторождения БСК хватит минимум на 50 лет, разведанных запасов известняка там более 250 млн тонн. Они находятся под землей и обводнены, что потребует осушения для добычи. По данным Хамитова, предприятие в год потребляет порядка 4-5 млн тонн известняка.

Кроме того, по его словам, есть ряд альтернативных месторождений, с подходящим под требования БСК сырьем, расположенными вдоль железных дорог, что упрощает логистику. Это Каранское месторождение в Гафурийском районе, где разведано 180 млн тонн известняка, Гумеровское месторождение в Ишимбайском районе - 170 млн тонн сырья, Худолазское в Баймакском, и Буганакское в Белорецком районах. "И еще одно месторождение в Учалинском районе, но там рядом нет железной дороги - Суяргулово-Амангильдинское, запасы которого оцениваются более чем 1 млрд тонн, большое месторождение. Всего мы разведали порядка шести месторождений, которые я предлагал главе республики", - добавил Хамитов.

В четверг генеральный директор БСК Эдуард Давыдов заявил, что предприятие обеспечено сырьем до 2026 года, и в течение 1-1,5 лет необходимо принять решение о другом месторождении. По словам Давыдова, оно может быть принято советом директоров компании к осени.

Ранее БСК, которая производит 85% пищевой соды в России, заявила об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении Шахтау к декабрю 2022 года. После общественного протеста и присвоения планируемому источнику сырья для предприятия - шихану Куштау статуса памятника природы, БСК заявила о продолжении разработки Шахтау ниже уровня грунтовых вод.